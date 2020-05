Detta är tidningens huvudledare. Sydsvenskans hållning är oberoende liberal.

Liberalerna och Centern har tröttnat på att sitta still i den rödgröna regeringsbåten.

I en intervju i denna tidning på fredagen kritiserar Liberalernas ekonomiskpolitiske talesperson Mats Persson den rödgröna regeringens ointresse för hur krisen slår mot Skåne.

På DN Debatt samma dag uppmanar Centerns vikarierande partiledare Anders W Jonsson regeringen att modifiera sin coronastrategi. Centern efterlyser inte minst utökad testning.

Pandemin har i grunden ändrat förutsättningarna för 73-punktsuppgörelsen mellan S, MP, C oh L. Så här långt in i krisens förlopp, när det akuta övergått i vardag, är det naturligt att de båda liberala stödpartierna vill tala med egna, tydliga röster.

För Liberalerna, som i opinionsundersökningarna ligger fast förankrade under riksdagens fyraprocentsspärr, är det en absolut nödvändighet att börja profilera sig.

Rent allmänt tycks den politiska borgfreden, naturlig under krisens inledande skede, vara bruten. I en riksdagsdebatt på fredagen höll flera talare regeringen ansvarig för det stora antalet dödsfall i covid-19 på landets äldreboenden. Och på ett partiledarmöte senare under dagen framfördes krav på både utökad testning och på att en coronakommission tillsätts omedelbart.

Politiken återgår så sakteliga till det normala. Det är i grunden bra. Landet behöver en aktiv politisk opposition. Samförstånd har sin tid och plats, den politiska striden sin.

Även i väljarleden rör det på sig. Enligt en opinionsundersökning som Sifo gjort för Expressen har förtroendet för såväl regeringen som Folkhälsomyndigheten minskat påtagligt.

Under coronakrisens inledande fas ökade förtroendet för regeringen från i runda tal 30 till omkring 60 procent. I den nya mätningen, genomförd mellan 21 och 27 maj, faller stödet för regeringen med 11 procentenheter, från 59 till 48 procent.

En bidragande orsak kan vara att regeringen och regionerna hamnat i ett ordkrig om hos vem ansvaret för covidtesterna ligger. "Det är ett uppenbart haveri kring testningen", anser Anders W Jonsson.

Region Skåne har inga planer på att utvidga testningen, trots att kapacitet finns. Även fortsättningsvis omfattas bara utvalda grupper: patienter, vårdpersonal och annan personal inom samhällsviktig verksamhet som polis och räddningstjänst.

Men Centerns invändningar mot den nuvarande strategin kan inte bara avfärdas. Bredare testning ger en tydligare bild av var smittan finns och hur utbredd den är. I annat fall är det svårt att sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle och att avgöra om och när samhället kan öppnas upp ytterligare.

Medan danskar fritt kan resa över Öresund är gränsen till Danmark stängd för de flesta svenskar. Detta trots att smittspridningen i Skåne är mindre än på den danska sidan av Sundet. Och något besked om gränsöppning kom inte heller på fredagen. Danmark och Norge släpper resandet mellan länderna fritt den 15 juni, men hur det blir med Sverige ska utvärderas ytterligare.

Ända sedan flyktingkrisen hösten 2015 med åtföljande gränskontroller – som ännu inte avvecklats – har Öresundsintegrationen tappat fart och riktning. Coronapandemin med nya gränsstängningar har inneburit ännu ett bakslag.

"Jag blir upprörd över hur Skåne behandlas i den här krisen. Regeringen gör alldeles för lite för att hjälpa gränspendlarna som drabbats", säger Mats Persson.

Med all rätt. Den ilskan delas av många. Bland de problem Persson nämner som måste få en lösning är situationen för 16 000 skånska gränspendlare, som riskerar att dubbelbeskattas om de arbetat hemifrån Sverige under coronakrisen.

Det finns en "djup oförståelse i Stockholm för Skånes verklighet", konstaterar Mats Persson. Så har det dessvärre varit länge. Det var inte bättre på alliansregeringarnas tid.

Ändå är Öresundsintegrationen långt ifrån enbart en skånsk angelägenhet. Den är viktig för hela landet. Att det ska vara så svårt att förstå.