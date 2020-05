Bröt rasbarriären till priset av utslagna tänder och nedsättande kommentarer

Willie O’Ree får den tyngsta sportutmärkelsen i Kanada.

Inte undra på.

Han var pionjären som bröt en rasbarriär i NHL. Till priset av utslagna tänder och nedsättande kommentarer.

– Jag satte upp två mål. Ett: spela professionell hockey. Två: ta mig till NHL. Jag jobbade hårt för att uppnå båda målen. Sedan dess har många underbara saker hänt i mitt liv, säger Willie O’Ree i en intervju med Sportsnet.

Willie O’Ree bröt en rasbarriär i NHL och ska tilldelas den finaste idrottsutmärkelsen i Kanada. Bild: Susan Walsh

I dagarna har Willie O’Ree blivit invald i Kanadas ”Sports Hall of Fame”. Vid ceremonin, som kommer ske någon gång under 2021 på grund av coronakrisen, ska Willie O’Ree, tilldelas ”Order of Sport”, den finaste idrottsutmärkelsen som går att få i Kanada.