Vid grävningar bredvid Botulsfsplatsen i veckan hittades flera gravar med intakta träkistor. "Det speciella är att det är så orört”, säger arkeologen Aja Guldåker.

Under digerdöden. Under reformationen. När Universitetet grundades och när slaget vid Lund rasade. Under trettioåriga kriget, dansk-svenska kriget, första och andra världskriget. När Lundaborna shoppade handskar och väskor på Lundbergs, leksaker på Leksaks-City, drack frappé på Frappé och kollade glasögonbågar på Smarteyes.