Dansk gränspolis tillåter svenska transitresor till Kastrup

Danmark har i all tysthet infört nya regler som tillåter svenska medborgare att resa in i landet för att resa vidare till tredje land via Kastrup eller dansk-tyska gränsen. Dessa regler tillämpar nu dansk polis på Kastrup, Pepparholm och i Helsingör.

– De gäller sedan en vecka, säger Ida Sørensen vid danska gränspolisen.

Delar av SAS-flottan parkerad på Kastrups flygplats. Snart väntas dock flygtrafiken komma igång igen. Bild: Johan Nilsson/TT Det har väckt stor uppmärksamhet att den danska regeringen tillåter norska, tyska och isländska fritidsresenärer att resa in i Danmark, men att svenska turister fortfarande avvisas av dansk gränspolis.