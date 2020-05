De nyanställer i kristider

Arbetslösheten stiger, men i några branscher är behovet av ny personal fortfarande stort. – Vi har en väsentlig ökning i efterfrågan på våra tjänster, säger Johan Nyblom, vd på Widriksson logistik.

Många arbeten har försvunnit under coronapandemin och arbetslösheten stiger i mycket snabb takt. Samtidigt finns fortfarande jobb att söka.

När coronapandemin var ett faktum började en del svenskar att bunkra konserver, pasta och toalettpapper. Matbutikernas e-handel fick rejäl fart när fler ville undvika de fysiska butikerna och leveranstiderna ökade plötsligt. Det satte också fart på bud- och logistikfirmornas verksamheter som snabbt behövde utöka.

29-årige Gustav Persson reste hem från Brasilien i mars efter en lång utlandsvistelse. När han kom hem till Sverige var saker sig inte likt på grund av coronaviruset. Han behövde ett jobb och såg att det verkade vara inom dagligvaruhandeln det hände saker, så han vände sig till en tidigare arbetsgivare.

– Jag har jobbat på Widriksson tidigare, med att köra ut matkassar för Coop. Jag kontaktade dem och den 16 april började jag jobba, säger Gustav Persson.

Arbetet är en deltidstjänst på 75 procent med arbetstiden förlagd på förmiddagar.

– Jag vet inte vad som händer. Just nu är det här det jag jobbar med och jag trivs med att köra bil och att träffa kunder, även om det är lite speciellt just nu, säger han.

Widriksson logistik i Västberga industriområde i Stockholm, med verksamhet även i Göteborg, har på kort tid anställt drygt 40 personer, en ökning med 20 procent av personalstyrkan. Firman har kunder som Coop, Ikea och Södertörns kommuner.

– Vi har en kundmix som gör att vi ser en positiv effekt. I volym har vi ökat mellan 25–30 procent på totalen, och inom vissa segment, som hemleveranser, runt 50–60 procent, säger vd Johan Nyblom.

Budfirman Budbee som sköter hemleveranser åt exempelvis Boozt.com, Sportamore och Lindex, märker också en stor ökning.

– I april utbildade vi och licensierade 250 nya chaufförer och över 100 nya e-handlare anslöt sig till våra tjänster, säger Simon Strindberg, kommunikationschef på Budbee.

På Widriksson logistik är nyanställningarna främst behovs- och visstidsanställningar. Svårigheten i situationen nu är enligt Johan Nyblom exempelvis osäkerheten kring vilka förändringar i folks beteenden som blir bestående.

– Många kanske provar hemleverans för första gången. Utmaningen när man växer så här snabbt är hur man gör det med ett hållbart, att ha ett långsiktigt perspektiv. Det är också en utmaning att rekrytera och snabbt lära upp alla. Det ställs ökade krav på leveranser och chaufförsyrket, säger han.

Antalet nya arbetstillfällen som annonseras via Arbetsförmedlingen minskade drastiskt under april. Men det fanns då trots allt 71 000 lediga jobb i Arbetsförmedlingens platsbank och 27 000 personer fick nytt arbete via dem.

Bland de yrkesgrupper där antalet utannonserade arbeten ökat jämfört med för ett år sedan finns undersköterskor och personal inom äldreomsorgen, vårdbiträden, kriminalvårdare och bil-, motor- och cykelförare.

Inom den sistnämnda gruppen, som exempelvis arbetar med hemleveranser av matbeställningar och varor, har det skett en stor ökning.

– Där hade vi 1 300 lediga tjänster i april, jämfört med 400 för ett år sedan, säger Sandra Offesson arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

De yrken där de lediga arbetstillfällena är flest till antalet är grundutbildade sjuksköterskor, undersköterskor och hemtjänstpersonal, grundskollärare och vårdbiträden.

– Det här är ju en hälsokris och det är mycket tjänster inom omvårdnad och sjukvård som annonseras, även om det är lite mer dämpat än förra året, säger Sandra Offesson.

Fakta: Yrken med flest lediga jobb i april

Yrkeskategori Antal lediga jobb april 2020 (april 2019) Grundutbildade sjuksköterskor 6 551 (7 861) Undersköterskor, hemtjänst, äldreboenden, med flera 5 284 (4 969) Grundskollärare 3 898 (4 973) Vårdbiträden 3 436 (2 337) Personliga assistenter 2 439 (3 748) Kundtjänstpersonal 2 410 (5 690) Telefonförsäljare, med flera 1 954 (2 889) Företagssäljare 1 649 (3 074) Mjukvaru- och systemutvecklare, med flera 1 575 (2 432) Lager- och terminalpersonal 1 519 (2 517) Övriga bil-, motor- och cykelförare 1 333 (400) Förskollärare 1 138 (1 771) Eventsäljare och butiksdemonstratörer, med flera 1 005 (1 177) Vårdare, boendestödjare 907 (1 637) Gymnasielärare 894 (1 006) Lastbilsförare, med flera 803 (1 837) Fritidspedagoger 763 (1 121) Städare 718 (2 002) Idrottstränare och instruktörer, med flera 711 (1 316) Kriminalvårdare 654 (130)

Källa: Arbetsförmedlingen