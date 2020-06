Cyklister lägger i ny växel: trampar 120 mil i Sydsverige

Cyklisterna i Team Rynkeby Godmorgon Lund tvingas ändra sin plan. Istället för att cykla till Paris i sommar ger de sig ut på svenska vägar. Sträckan blir den samma - 120 mil. Insamlingen ser de som extra viktig i år.

– Det är lite antiklimax, erkänner Patrik Hermansson, en av cyklisterna och PR-ansvarig för gruppen.

I september i fjol började deltagarna sin träningsresa, alla med olika utgångsläge, mot det stora målet: att i slutet av juni i år under en vecka trampa alla de 120 milen till Paris. Motivet för äventyret är att samla in pengar till Barncancerfonden, en insamlig som pågår under hela året.

Men så kom coronakrisen och ursprungsplanen fick skrotas.

– Ja, vi funderade länge på hur vi skulle göra, men sedan bestämde vi oss för att cykla i alla fall, men inom landets gränser, berättar Patrik Hermansson, som gör sin andra säsong i laget.

Den 5 juli går startskottet för de 24 cyklisterna som sedan kommer att siktas på vägarna i Sydsverige under en strapats som de kallar Tour de Sud.

– För att uppnå de 120 milen får vi cykla lite i sicksack, vi kommer att röra oss i Skåne, men också en liten bit in i Halland och Blekinge. Det blir sex övernattningar och ungefär samma dagsetapper som om vi skulle cyklat till Paris. Vi rör oss inom södra sjukvårdsområdet för att inte belasta ett annat område ifall någon skulle bli sjuk.

Till följd av coronasmittan har flera av gruppens planerade aktiviteter ställts in och insamlingen har därför inte alls varit så framgångsrik som de hade önskat.

– I dessa tider är det egentligen ännu mer angeläget att samla in pengar, Barncancerfonden behöver allt stöd de kan få, påpekar Patrik Hermansson.

En nyhet för i år är dock att Team Rynkeby Godmorgon Lund också har börjat samarbeta med Barnhjärnfonden. I Skolloppet som arrangerades för några veckor sedan sprang skolelever ett lopp för att samla in pengar till förmån för barn med hjärnrelaterade sjukdomar. Teamet var på plats med sina gula kläder för att heja på barnen.

– Vi är glada att vi kunde genomföra det. Jag tror det är viktigt att barn får känna meningsfullhet i dessa tider, säger Patrik Hermansson.

Nästa år hoppas han att långcyklingen till Paris ska kunna genomföras. Visserligen är det fint att cykla i Skåne, men att se Paris framför sig är en väldigt effektiv morot under de tuffa träningspassen, tycker han.

– Vi kommer att dra igång nästa projektår tidigare än vi brukar och ta ett rejält krafttag. Alla som är med och cyklar detta år är garanterade en plats i teamet inför nästa säsong.