Näringslivsfrukost blev direktsänd morgon-tv

Coronatider kräver nya grepp. Näringslivsfrukosten i Eslöv blev en timmes direktsänd live-tv med gäster, panelsamtal och matlagning.

Näringslivsfrukostarna i Eslöv hålls sex gånger per år och lockar ständigt folk. När coronapandemin slog till fick de ställas in men viljan att fortsätta på något sätt fanns.

– Vi ville inte ställa in, vi ville ställa om, säger Cecilia Wennersten, som är näringslivsstrateg på Eslövs kommun.

Ur detta föddes idén till ett direktsänt program som streamas via nätet.

– En digital frukost ger oss möjligheter. Vi kan bjuda in folk som är med via länk som vi inte hade haft under mer normala omständigheter, säger Lars Persson som är näringslivschef.

Premiäravsnittet av "Vakna med Eslöv" hade med Kristina Kappelin, författare, journalist, och Italienkorrespondent som rapporterar direkt från Capri, Bo Lundgren, fd. partiledare och ordförande i Sparbankstiftelsen som berättade om Blixtstödet, Henrik Widegren, läkare, låtskrivare och artist och Christian Lindell från Region Skåne. I studion på hotell Stensson fanns Andreas Albhin, yrkeslärare på restaurangprogrammet på Carl Engström-skolan, Henric Blomsterberg, hotellägare, Johan Andersson (S) kommunstyrelsens ordförande, Lars Persson, näringslivschef och Cecilia Wennersten, näringslivsstrateg. Trine Grönlund var moderator.

– När du gör det här digitalt behöver det hända betydligt mer än vid en normal näringslivsfrukost. Det öppnar också upp för medborgarna att vara med och se och kunna ställa frågor om näringslivet, säger Johan Andersson (S).

– Det är så klart ledsamt att vi inte kan träffas men vi gör det bästa av det. Vi hade 90 som föranmält sig och tack vare Sparbanken Skåne kunde de hämta en frukostmacka lokalt på vissa utvalda caféer, säger Cecilia Wennersten som hoppades på social samvaro via nätet med taggen #vaknamedeslöv.

– Programmet får inte bli statiskt, vi vill visa upp bredden, säger Lars Persson.

Sändningen följdes av över 150 stycken och allt klaffade trots ett visst tidstapp i mitten. Förutom gäster var det också inslag med bland annat Orkla och Saint Goban Securit som under coronatider bytt personal med varandra då Orkla behövt mer folk och Securit fått gå ned i produktion. Tekniken stod det lokala företaget Yousound för.

– Vi har diskuterat med kommunen ett par veckor kring detta och det kändes som en klockren fullträff bär vi kunde vara på hotell Stensson. Allt har fungerat hur bra som helst, säger Sebastian Sjöström som med sin bror Jonathan höll i den tekniska biten.

Ett avsnitt till av "Vakna med Eslöv" är planerat innan sommaren. Den 16 juni är det dags igen och då är temat hemestrar i Mellanskåne.