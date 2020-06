Skicka din hälsning till studenterna

Årets student blir unik på flera sätt. Lika många nära och kära kommer inte att kunna fira de nybakade studenterna på plats. Du som inte kan vara med när studenterna tar språnget ut i vuxenlivet – skicka in en hälsning här istället! Eller skicka in en bild på din student och visa hur just ni firar.

Kan du inte vara på plats och gratta när någon du tycker om tar studenten? Eller vill du visa hur det såg ut på det studentfirande du tog del av? I live-flödet nedan kan du skicka en hälsning genom att klicka på ”kommentera” i rutan. För att skicka en bild eller ett filmklipp klickar du på ”upload”-symbolen som ser ut som en pil.