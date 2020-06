Coronakrisen slår hårt mot hantverkare

Fakta

Under april i år skrevs 64 355 personer in som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. 2019 var antalet nyinskrivna för samma månad 27 119 personer. För mars i år var antalet nyinskrivna 54 548 personer, mot 28 849 under samma månad förra året.

Totalt var 645 000 arbetslösa i april 2020, mot 586 000 i fjol. För mars var siffrorna 612 000 i år, mot 597 000 i fjol.

Under mars i år varslades drygt 42 000 personer om uppsägning, under april 27 000 och under första halvan av maj 4 500 personer.

Källa: Arbetsförmedlingen