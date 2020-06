Expert: Trump känner sig trängd

Hotet om att skicka ut landets militär på gatorna i USA är ett tecken på att presidenten känner sig trängd. – Han vet helt enkelt inte vad han ska göra, hans första instinkt är att vara tuff, säger den amerikanska statsvetaren Dennis Goldford.

USA:s president Donald Trump hotade under natten mot tisdagen, svensk tid, med att sätta in militären i de städer som den senaste veckan har skakats av protester, som bitvis har urartat i plundring och bränder.

– Det är farliga och sorgliga tider i USA just nu. Och vi har ett nationellt ledarskap som mindre än halva befolkningen litar på, säger Dennis Goldford, professor i statsvetenskap vid Drake University i Des Moines i Iowa.

Han tror att Trumps hot är ett resultat av en människosyn där man antingen är den dominante eller den undergivne. Och vem Trump vill vara råder det ingen tvekan om.

– Vid ett antal händelser utom hans kontroll, oavsett om det är pandemin eller den här situationen med de här protesterna, så vet han helt enkelt inte vad han ska göra. Hans första instinkt är att göra utspel om att du måste vara tuff och stark.

En lag med anor från 1878, den så kallade Posse Comitatus Act, förbjuder armén och flygvapnet från att sättas in för brottsbekämpande åtgärder inom landet. En annan lag, ”Insurrection Act of 1807”, ger presidenten rätt att sätta in soldater vid exempelvis civil oordning.

– När han pratar om att kalla in federala soldater så vore det utanför de normala politiska gränserna, även vid en katastrofsituation, för det här landet, säger Goldford.

Frågan är hur amerikaner ser på hotet. Goldford frågar sig om det finns tillräckligt många som ser en risk för anarki och kaos på gatorna, som i så fall ger sitt stöd åt ”en stark ledare”.

– Det är vad Trumpkampanjen kommer att satsa på, att han inte alltid är så finkänslig men att man ibland måste vara tuff för att göra rätt sak för landet. Eller så kan folk börja se honom som ute på djupt vatten, att han inte har en aning om vad han håller på med. Då kan andra kongressmedlemmar kanske våga stå upp mot honom, säger han.

Hur stor är då risken att amerikanska soldater verkligen kommer att patrullera gatorna? Svårt att säga, enligt Goldford.

– Presidenten har alltid varit något av en demagog. Han kan vilja utmåla det här som en attack mot amerikanska institutioner. Det är därför han fortsätter att framställa demonstrationerna som en komplott från radikala på vänsterkanten. Men om vi pratar om soldater på gatorna blir det en väldigt farlig situation.