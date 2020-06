Här är tre fall som har väckt protester i USA

George Floyds död i ett brutalt polisingripande tände gnistan. Men i protesterna hörs också krav på rättvisa i andra uppmärksammade fall där svarta obeväpnade personer har dödats i USA de senaste månaderna.

25 maj: George Floyd, Minneapolis

Den 46-åriga dörrvakten George Floyd grips i Minneapolis i Minnesota, misstänkt för att ha försökt använda falska sedlar på ett matställe. Under ingripandet pressar en vit polisman sitt knä mot Floyds nacke i över åtta minuter medan andra poliser tittar på. En förbipasserande filmar när Floyd ligger handfängslad med ansiktet ner i marken och upprepade gånger säger ”jag kan inte andas” innan han förlorar medvetandet.

Två obduktioner, den officiella och en som har beställts privat, har kommit fram till att Floyd kvävdes till döds. De fyra poliser som deltog i ingripandet har fått sparken och polisen som pressade sitt knä mot Floyd har åtalats för att ha dödat honom.

Fallet tände gnistan till de omfattande protester mot rasistiskt polisvåld mot svarta som började i Minneapolis men som sedan dess har spridit sig över hela USA och världen.

13 mars: Breonna Taylor,Louisville

Strax efter midnatt slår tre poliser in dörren till 26-åriga akutsjukvårdaren Breonna Taylors lägenhet i Louisville i Kentucky. Polisen tar sig in med anledning av en narkotikautredning och hävdar att de knackade på och identifierade sig innan de bröt sig in. De hade en så kallad ”no-knock-warrant”, det vill säga tillstånd till husrannsakan utan att behöva knacka eller på annat sätt förvarna.

När dörren slås in utbryter skottlossning. Polisen hävdar att de bara öppnar eld för att de blir beskjutna av Taylors pojkvän, som precis som flickvännen ligger och sover när de tror att de får inbrott. En polis skottskadas i benet. Breonna Taylor träffas av åtta av polisens kulor och dör.

Berättelserna om vad som hände går isär. Taylors anhöriga och advokater hävdar att poliserna aldrig identifierade sig eller knackade på innan de tog sig in. Och pojkvännen säger att han fruktade för sitt liv och avlossade skott i självförsvar. Han har tillstånd för sitt vapen och Breonna Taylor var obeväpnad. Ingen narkotika hittas i lägenheten och de två personer som knarkutredningen kretsar kring hade redan gripits.

Poliserna har omplacerats i väntan på resultatet från utredningen, som bland annat den federala polisen FBI genomför. Fallet har lett till omfattande protester i Louisville, där krav har framförts på att poliserna ska gripas. Häromdagen skottskadades sju personer under en protest, enligt borgmästaren kom skotten inte från polisen.

23 februari: Ahmaud Arbery, Brunswick

25-årige Ahmaud Arbery skjuts ihjäl under en joggingtur i staden Brunswick i Georgia. Två vita män – far och son – får syn på honom och tycker att Arbery ser ut som en man som de misstänker för en rad inbrott i området. De tar med sig en pistol och ett gevär och börjar jaga Arbery med bil och skriker åt honom att stanna. De kör fram till honom och sonen hoppar ur bilen med geväret. Männen slåss om vapnet och Arbery blir träffad av flera kulor och dör.

Pappan hävdar att han och sonen kände sig hotade av Arbery. Men ett filmklipp – som spreds flera veckor efter händelsen – visar hur Arbery jagas och vapen riktas mot honom när han försöker slå sig fri. Mannen som spelade in videon har sedan dess gripits och misstänks bland annat för medhjälp till mord.

Det dröjde flera månader efter Arberys död innan något gripande gjordes och i flera veckor var fallet knappt känt utanför det polisdistrikt där det inträffade. Men när filmklippet spreds på nätet och medier, aktivister och politiker uppmärksammade fallet blossar en debatt upp kring huruvida det kan komma sig att två vita män inte frihetsberövas trots att de har jagat och dödat en obeväpnad svart man. Den 7 maj grips pappan och sonen till slut för bland annat mord (felony murder).

Sedan fallet blev känt har flera demonstrationer anordnats för att kräva rättvisa för Ahmaud Arbery.