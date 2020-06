Hör Eric Larsson sjunga hymnen – MFF vill ha ditt bidrag

I Danmark – framför allt – och Tyskland har supportrar och föreningar tagit olika grepp för att göra de publiklösa matcherna lite mer levande.

Malmö FF har sagt att man har liknande tankar och uppmanar nu supportrar via backen Eric Larsson att själva sjunga in hymnen till Spotifymusik och skicka in till klubben.