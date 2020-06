Minnesord om Per Johan Gustafsson

Professor Per Johan Gustafsson, Lund, har efter en tids sjukdom avlidit vid en ålder av 67 år. Per Johan sörjs närmast av sin käresta Margaretha, bror och syskonbarn med familjer.

Per Johan var Lunds universitet och tekniska högskolan trogen under hela sin akademiska karriär. Efter civilingenjörsstudier vid LTH vidtog forskarutbildning i ämnet Byggnadsmateriallära, då under ledning av professor Arne Hillerborg.

Per Johan disputerade 1985 på en avhandling om brottmekaniska tillämpningar för betong. Den mycket omfattande avhandlingen kom att bli betydelsefull inom området och hans arbete inom betongmaterialområdet fick både svensk och internationell uppmärksamhet.

Några år senare träffade jag Per Johan för första gången, jag som student på LTH, han som lärare inom ämnet Byggnadsmekanik, hans då nya hemvist och där han skulle komma att stanna under resten av sin karriär.

Vid Avdelningen för byggnadsmekanik var Per Johans område framför allt brottmekanik och dess tillämpningar. På sitt typiskt opretentiösa sätt fann Per Johan intresse i ett stort antal till synes olika tillämpningar och bidrog till nya kunskaper inom många områden.

Framför allt hans arbete inom trämekaniken och dess tillämpningar inom träkonstruktioner har rönt internationellt erkännande. Det har legat till grund för både svenska och europeiska dimensioneringsregler och har haft inflytande på dimensioneringsregler i övriga världen.

Med sina djupa kunskaper, sitt rättframma och okomplicerade sätt och sin prestigelösa framtoning var Per Johan alltid beredd att lyssna och att ge råd. Antalet studenter och doktorander som fått hjälp genom åren är stort. Vi fick hjälp med att hitta svar till uppgifter i kurser, vi fick hjälp med att formulera problemställningar i forskningen och ibland fick vi hjälp med att förstå något obegripligt resultat från en komplicerad beräkning vi själva gjort. Ibland fick jag intrycket av att Per Johan delvis höll inne med svaret, att han bara antydde något så där i förbigående. Han ville förstås att man själv skulle inse vari lösningen låg, i förvissningen om att man då också skulle växa lite själv.

Sådan var han. Snäll och omtänksam, givmild med sin kunskap och sin tid - alltid där om man hade en fråga.

Pelle finns inte längre med oss, och han saknas oss. Våra tankar går till hans närmaste.

För vännerna och kollegerna vid LTH,

Erik Serrano