Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Det finns inga lagar eller regler som säger att vi i skolan måste ha läxor. Det är alltså upp till lärarna och rektorn att ta beslutet om läxor. Detta är något som många skolor väljer att ha. Skolorna väljer tekniskt sett alltså att ge sina elever ännu mer stress, utöver stress för betyg och prov. Ska det verkligen vara så?

En viktig förberedelse inför läxor är att under undervisningstid ge elever den förståelse de behöver. Många lärare ger elever läxor eftersom de anser att eleverna inte hunnit eller inte kommer att hinna med arbetet under lektionstid. Vi elever går då miste om förberedelserna, men även hjälpen. Hjälpen är en av de viktigaste faktorerna i undervisningen. Det är lärarnas jobb, det de går till arbetet och får betalt för. Tänk själva, skulle en doktor få betalt för att inte ge sin patient den hjälp personen behöver? Svaret är nej.

Lärarnas jobb innebär även att ge alla elever en chans att lyckas, bland annat genom arbetsro. Arbetsro i största allmänhet innebär ett lugnt klassrum. När lärarna säger att eleverna varit för stökiga för att de ska kunna hålla undervisning, är det faktiskt lärarna som inte utfört sitt jobb till fullo. Därför kan inte detta användas som en ursäkt. När eleverna skickas hem med läxor så har de brutit kommunikationen med lärarna, och då även lämnat all den hjälp de ska kunna få.

Vi elever i högstadiet är garanterade 25,5 timmar undervisning per vecka. Detta betyder alltså att vi också ska ha 142,5 timmar fritid per vecka. Inklusive tiden för läxor blir det minst 30 timmar arbete i veckan. Barn förväntas alltså jobba nästan lika mycket som en vuxen. Är vi tillbaka till det industrisamhälle vi hade under 1800-talet? Om lärarna ger oss läxor och tar av den fritid vi ska ha, varför kan då eleverna inte ta tid till sin fritid från den tiden vi ska ha i skolan? Jo, för det är emot lagen. Men vad ger det för intryck till eleverna när lärarna inte håller sig till tiderna?

Som elev får man ofta höra av lärare att ”det är för din skull du gör dina läxor, inte för min skull”. Jag förstår att eleverna ska ta ansvar för sina egna uppgifter i skolan, men det lärarna säger låter så otroligt nonchalant. Dessutom är många inlämningsuppgifter och läxor betygsgrundande. Betyg ska grundas på det man gör i skolan, man ska inte få sämre betyg för att man inte hinner med att göra läxor och så vidare för att man har fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteter, aktiviteter på elevers fritid som inte ska förhindras för att lärare ger betygsgrundande läxor som ska göras efter skoltid. Dessutom är det ingen som tänker på elevernas chans till att fuska. När dessa uppgifter är betygsgrundande så är risken stor att det blir en orättvis bedömning.

Elever behöver tid för vila och återhämtning. I längden är en balans mellan skola och fritid med stor sannolikhet positivt för våra resultat och motivation, så skrota läxorna.

Vendela Lövberg