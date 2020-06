Detta hände när du sov.

Världen

Tårgas mot demonstranter i Paris

Kravaller bröt under tisdagen ut i Paris sedan runt 20 000 människor hade samlats för att protestera mot en ung svart mans uppmärksammade död under ett polisingripande i Frankrike 2016. En del demonstranter kastade sten mot polisen, som svarade med tårgas. Protesterna utlöstes av att en ny obduktionsrapport hade släppts. Demonstranterna inspirerades av protestvågen i USA och använde slagord som "Black lives matter" och "I can't breathe".

Världen

Europa cyklar sig ut ur pandemin

Bryssel, Barcelona, Berlin – under coronavåren har cykelbanorna i Europas städer blivit bredare och fler än någonsin för att människor inte ska trängas i kollektivtrafiken. Cykeln ska hjälpa oss ur krisen – och det är inte första gången.

Ekonomi

Rusning till a-kassa under våren

Akademikernas a-kassa har märkt en markant ökning under våren, både gällande hur många personer som får ersättning och antalet nya medlemmar. Enligt a-kassan är det ovanligt att arbetslösheten bland medlemmarna ökar just under den tiden på året.

Ekonomi

Fortsatt uppåt på Asiens börser

Veckans uppgång på ledande börser i Asien fortsätter i den tidiga onsdagshandeln. I Tokyo hade Nikkei 225-index stigit över 1,5 procent efter ett par timmars handel, medan det bredare Topixindexet klättrade nästan 0,9 procent. Kända japanska varumärken som Sony och Toyota har stigit med 1,6 procent, respektive knappt 2 procent.