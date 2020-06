Svensk strategi glödhet i världens medier

Statsepidemiolog Anders Tegnells delvis självkritiska uttalanden om Sveriges covid-19-strategi har intresserat internationella medier. Den svenska strategin väcker fortsatt fascination.

Flera internationella medier har skrivit långa artiklar med citat från Ekots intervju med statsepidemiolog Anders Tegnell. I intervjun medger han att det finns ”förbättringspotential i det vi har gjort i Sverige” och han säger att för många dött för tidigt.

Medier som The Guardian, BBC, al-Jazira, Financial Times, The Telegraph, Huffington Post, The Independent och flera andra har alla artiklar om Tegnells uttalanden.

Exempelvis konstaterar al-Jazira att Sverige har högre dödssiffror än både Danmark, Norge och Finland och att Sverige kritiserats för att inte ha stängt samhället mer.

Financial Times skriver att Tegnells medgivanden är häpnadsväckande med tanke på att han ”i månader har kritiserat andra länders lockdown och upprepat att den svenska strategin är mer uthållig, trots internationellt, intensivt ifrågasättande av de höga dödstalen”.

New Zeeland Herald lyfter fram att Tegnell visar viss ånger, men konstaterar också i slutet av artikeln att ”rekommendationerna som Tegnell utfärdat har gjort Sverige till lite av en paria i närområdet” och hänvisade till Danmarks och Norges besked att neka svenskar inresa.

I en intervju med TT nekar Tegnell till att vara mer självkritisk i intervjun med Ekot än tidigare.

– Man ska vara självkritisk. Det är bra, men jag är inte mer självkritisk nu än jag varit tidigare. Självfallet hade vi inte gjort precis på samma sätt om vi då visste allt det vi vet i dag. Det hade ju varit konstigt, säger han.