Hank von Hell spelar live på Ullevi

Den norske rockartisten Hank von Hell spelar live med sitt band från Ullevi i Göteborg den 15 juni. Konserten äger dock som brukligt i coronatider rum via nätet. Samma dag, och faktiskt även Hank von Hells födelsedag, släpps också nya albumet ”Dead”.

Artisten, som egentligen heter Hans-Erik Dyvik Husby, är känd som tidigare frontman i Turbonegro, då under namnet Hank von Helvete, och för sin roll som Cornelis Vreeswijk i filmen om den svenske skalden. Han lämnade bandet och musikbranschen 2010 men återvände som soloartist 2018 med albumet ”Egomania”.

”Jag har fått frågor om att livestreama flera gånger nu under dessa covid-19-tider. Men jag har hela tiden känt att om jag ska göra det, så vill jag ge fansen en 'out of this world experience'. Så när idén kom upp att göra det från Ullevi, och framför allt från Göteborg – en stad som jag älskar och ser som mitt andra hem – så fanns det ingen tvekan”, säger Hank von Hell i ett pressmeddelande.

Biljetter till konserten finns att köpa via Hank von Hells hemsida.