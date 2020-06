Publicistklubbens ordförande om Donald Trumps kampanj mot medierna.

Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

Tony Schwartz, mannen som 1987 spökskrev hela Donald Trumps bok ”The art of the deal”, var djupt ångerfull när han långt senare beskrev jobbet i en artikel i The New Yorker: