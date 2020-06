Ett verk skulle ha prytt Malmö stadshus. En timglashylla. Ett neonkonstverk som syns på natten från Magistratsparken. Sommarens stora utställning på Malmö konsthall lyfter fram schweiziske Luca Freis gärning i Malmö de senaste tjugo åren.

Första gången som schweiziske konstnären Luca Frei stegade in på Malmö konsthall var året 1999. Hans mamma bodde i Danmark så steget över sundet var inte så stort. Men mötet med konsthallen och Marijke van Warmerdams utställning ”Who’s got the ball” kom att bli betydelsefullt.