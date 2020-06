Popbandet BTS donerar till Black lives matter

Det sydkoreanska k-popbandet BTS donerar en miljon dollar, motsvarande drygt nio miljoner kronor, till rörelsen Black lives matter. Gruppen säger i ett uttalande att man stöttar rörelsens arbete mot rasism och polisvåld.

”Vi tar ställning mot rasism och diskriminering. Vi fördömer våld. Du, vi och alla har rätt till respekt. Vi kommer att stå upp tillsammans”, skriver BTS på Twitter.

Uttalandet ledde till att fans började donera pengar under hashtagen ”Matchamillion”, för att försöka samla in samma summa som idolerna och skänka till Black lives matter. BTS ställde i april in sin världsturné till följd av coronapandemin.

Många artister, både i USA och internationellt, har anslutit sig till protesterna efter den 46-årige George Floyds död vid ett brutalt polisingripande i Minneapolis den 25 maj.