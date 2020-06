Se upp för galen börs

Värsta ekonomiska krisen sedan depressionens 1930-tal. Då fortsätter börsen upp som inget hänt. Sen årsskiftet är kurserna nu tillbaka på i stort sätt samma nivå. Är börsen galen? Nja, det är dyrt, men det finns en logik, enligt bedömare.

Trots coronakrisen, eller kanske tack var den, finns gigantiskt med pengar som snurrar i världen. Och de likvida medlen jagar en hållplats.

– Vikten av det kan inte nog betonas. Och en hel del läcker ut på börsen, säger Mattias Sundling, aktiestrateg på Danske Bank.

Pengarna kommer från världens centralbanker och regeringar som pumpat ut miljarder efter miljarder för att hålla samhällen under armarna när viruspandemin fått många länder att stänga ned.

Men ändå, varför köpa aktier i företag som knappt har någon efterfrågan, där intäkter och vinster rasar, och utsikterna i nuläget är urusla? Uppenbarligen lockar det i alla fall.

– Även vi på marknaden undrar hur det är möjligt, säger Nordeas chefsekonom Annika Winsth som tycker att risken är uppenbar för en ny börsbaksmälla efter de senaste 2,5 månaders lyckorus.

Efter jätteraset, 30–35 procent, på världens börser i slutet av februari och stora delar av mars, har det vänt upp nästan lika mycket. Sen årsskiftet handlar det nu om en närmast oförändrad nivå, som om pandemin aldrig hade hänt.

Fast glöm 2020, aktiespekulanterna handlar på en återkomst för världsekonomin 2021. Och kanske tittar investerarna ännu längre fram än normalt, enligt Mattias Sundling.

– Det bygger på en uppgång tredje kvartalet och att virusförloppet planar ut, säger han.

Men visst, både han och Annika Winsth pekar på de mycket höga riskerna.

– Nu är det dyrt, säger Sundling.

Minsta bakslag kan slå hårt.

– Det kan mycket väl bli en vända till, säger Winsth om risken för nytt börsfall.

– Jag tror fortfarande att börsen står högre om ett halvår även om det inte finns så mycket uppsida kvar på totalen, men den kan också sjunka tio procent när som helst, säger Sundling.

En populär term förklarar också mycket av börsåterhämtningen, Tina (there is no alternative). Det finns helt enkelt inget annat att placera pengarna i om man vill få någon slags avkastning, eftersom räntorna förväntas ligga kvar på rekordlåga nivåer.

Det finns börser som går ännu bättre än den i Stockholm. Köpenhamnsbörsen ligger på plus sedan årsskiftet, mycket drivet av landets tunga läkemedelsbolag som går starkt i krisen. I USA nosar tekniktunga Nasdaq-börsen på rekordnivåer, i spåren av lyft för de stora digitala jättarna som Facebook, Alphabet (Google) och Amazon för att nämna några.

Fakta: Börsernas utveckling