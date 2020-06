Skånska Ida On är ny programledare i ovanligt ”Sommarlov”

Hon tog examen från Balettakademins musikalutbildning för drygt en vecka sedan. Nu är hon på plats i Beijers park för att spela in ”Sommarlov”. Ida On från Svalöv kommer in i programmet som teknikern som älskar musik – men stoppas från att sjunga av den elaka chefen på SVT.

Det är ovanligt tomt i Beijers park in Malmö när Malin Olsson, Alexander Hermansson och Markus Granseth rusar upp för kullen för att läsa brevet från Sommarskuggan som Angelika Prick just har hittat i gräset.