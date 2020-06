Minnesord om Gösta John Bredberg

Gösta John Bredberg, Skillinge, har avlidit i en ålder av 85 år. Han efterlämnar sin hustru Birgitta, samt sex barn och 15 barnbarn och liten tös som heter Love, hans första barnbarnsbarn.

Gösta John Bredberg var en tankeväckande man. Man kunde få intrycket att han tog livet med en klackspark, eftersom han ofta skämtade och retades, både i tal och skrift.

Men det fanns ett djup och första gången jag begrep det, var när han berättade att skälet till att han tagit ”tjänstledigt för att vistas på landet”, inte var att han åkt fast för rattfylleri, som skvallret gick, utan för att han vägrade bära vapen.

Eftersom han då just knutits som medieexpert till Martin Luther King Fonden, som jag initierat efter mordet på dåtidens störste fredsivrare, var det verkligen ett adekvat agerande. Men det var många i hans kretsar bland reklamfolket i Malmö, som blev förbluffade.

Den som gjort det möjligt för vår fond att engagera Gösta John var hans broder i tron, nämligen Jan Erik Wikström, då chef på Gummessons Förlag, som givit ut flera av Kings böcker i Sverige och som också han tillhörde Svenska Missionsförbundet.

Fondens uppgift var bland annat att samla ihop pengar till Kings verksamhet i Atlanta Georgia, detta eftersom det stod i en av Kings böcker att bästa sättet att hedra en avliden person, inte var att uppkalla flygplatser, gator och parker i vederbörandes namn, utan hjälpa till så att den verksamhet den avlidne drivit, kunde fortsätta.

Hela Sverige engagerade sig; de politiska partierna, fackföreningarna, kyrkorna, Sveriges Förenade Studentkårer, de stora tidningarna genom sina chefredaktörer, fredsföreningarna.

Gunnar Myrdal var en självskriven ordförande bland annat i kraft av sitt engagemang för ”negrernas sak” genom den mycket uppmärksammade utgivningen av An American Dilemma The Negro Problem and Modern Democracy, redan 1944.

Vi skriver nu 1968 och USA kallar hem sin Sverigeambassadör, i ilskan över att Olof Palme gått i en demonstration med Nordvietnams utrikesminister och i olika tal kraftigt tagit avstånd från USA:s krig i Vietnam.

Vi har fått in en stor summa pengar och Kings efterträdare Ralf Abernathy. kommer hit för att ta emot vår första gåva. Lunch på UD. Gunnar Myrdal (född 1898) reser sig och inleder med att förklara att han är ordförande i Svenska Vietnamkommittén. Gösta John och jag sitter bredvid varandra och kan se USA:s ”andremans” ansikte. Det är dödstyst vid bordet. Han ser ut som han funderar på om han ska resa sig och gå, eller vad? Då ingriper Alva Myrdal, som sitter mittemot och säger med sin klara och tydliga röst: Martin Luther King! Och Myrdal, korrigerar och säger Visst Martin Luther King Fonden! Alla andas ut. Myrdal var således ordförande både i MLK Fonden och Svenska Vietnam Kommittén.

Det var då, i MLK Fonden på 60-talet som jag först lärde känna Gösta John; som en idéspruta och klok marknadsförare av strategier för mänsklighetens framåtskridande. Och det var så att säga i den andan vi fortsatt att föra våra samtal med varandra, ända fram tills helt nyligen.

Gösta John var en inspirationskälla och glädjespridare, och liksom tusentals andra är jag tacksam för att jag fått förmånen att röra mig i hans krets.

Gertrud Anljung