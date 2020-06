Fakta

1 Passa på att besöka alla våra fina naturområden.

2 Glöm inte Kulturen som håller öppet hela sommaren.

3 Skissernas museum och skulpturparken utanför är alltid värt ett besök.

4 Testa Lundajakten - ett slags escaperoom i ryggsäcksform där man gör en skattjakt i centrala Lund. Ryggsäcken kan man hyra via Turistbyrån.

5 Via appen Be Here Then - kan man få nya perspektiv på sin stad: Man går runt i stan och kan se hur olika hus såg ut förr i tiden genom att rikta telefonen mot byggnaden i fråga.