Virtuell jobbmässa ska ge jobb IRL

När karriärmässor ställs in på grund av coronasmittan föds nya idéer. Den 9 juni arrangerar Lunds universitet en digital jobbmässa. Arbetsgivare får delta kostnadsfritt, enda kravet för att få delta är att de ska ha minst ett jobb att erbjuda.

– Vi märker att många studenter tappar sommarjobb och extrajobb och det finns en stor oro bland nyutexaminerade för hur arbetsmarknaden kommer att se ut. Vi har också en del internationella studenter som stannar kvar i Lund i sommar och som behöver jobb, säger Susanne Linné, projektledare för Arbetslivssamverkan på Lunds universitet.

När de planerade karriärmässorna började ställas in en efter en fick Susanne Linné och hennes kollegor tänka till.

– Det gäller att skapa kontaktytor mellan studenter och arbetsgivare. Även om arbetsmarknaden påverkas mycket så finns det jobb, till exempel råder det brist inom vårdsektorn och när det gäller ingenjörer.

Via portalen mycareer.lu.su arrangeras därför en virtuell mässa i samarbete med tre andra svenska lärosäten. Just nu pågår arbetet med att hitta arbetsgivare som har minst ett jobb att erbjuda. Det kan vara tillsvidareanställning, vikariat eller sommarjobb.

– Det handlar inte om employer branding, utan om faktiska jobb, både så kallat okvalificerade och kvalificerade. Vi har satt minimikrav på ett jobb eftersom vi vill locka både små och stora företag

Praktiskt går mässan till så att arbetssökande loggar in via en portal där de kan se vilka företag som söker medarbetare. Sedan kan de sökande välja att prata med möjliga arbetsgivare via chatt och videosamtal.

– Det är viktigt att studenten har fyllt i sitt cv i förväg, så kan man ha det som underlag, påpekar Susanne Linné.

Går det att få jobb direkt på mässan?

– Ja. Man ska se det som att gå på en jobbintervju. En del företag har regler för hur rekryteringen ska gå till, men vissa kommer att anställa direkt.

Swedish Graduate Career Match arrangeras 9 juni klockan 13-16 och nås via plattformen mycareer.lu.se. Alla som studerar vid Lunds universitet kan logga in i portalen och även alumner som avslutat sin utbildning senast för fem år sedan.