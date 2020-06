Blodigaste dagen i Chicago på 60 år – 18 döda

Söndagen den 31 maj mördades 18 människor i Chicago i USA, i den blodigaste dagen på minst 60 år i staden, rapporterar tidningen Chicago Sun Times. Högt tryck hos polisen efter oroligheter efter George Floyds död tros vara en orsak till den dystra statistiken.

Morden skedde under den första helgen med protester i USA efter den svarte amerikanen George Floyds död i Minneapolis. Totalt mördades 25 personer från fredagen till söndagen i Chicago, med ytterligare 85 personer skottskadade.

I en stad internationellt ökänd för brottslighet, där 900 mord per år var vanligt under tidigt 90-tal, var helgen för två veckor sedan den våldsammaste i Chicagos moderna historia, enligt data från University of Chicago Crime Lab, som har statistik från 1961 och framåt.

– Vi har aldrig sett något liknande. Jag vet inte ens hur man ska sätta det i ett sammanhang. Det är bortom allt vi någonsin har sett tidigare, säger forskaren Max Kapustin vid universitetet till Chicago Sun Times

Det senast högsta antalet mördade på en enskild dag i Chicago, USA:s tredje största stad, skedde den 4 augusti 1991. Då mördades 13 personer i staden.

En förklaring tros vara polisens ansträngda resurser under den första helgen med protester. Enligt borgmästaren mottog larmcentralen i Chicago 65 000 samtal endast under söndagen 31 maj, 50 000 fler än en vanlig dag.

Pastorn Michael Pfleger, som länge kämpat mot vapenvåldet i Chicago, säger till Chicago Sun Times att det var ”fritt fram” i hans och andras område i södra och västra delar av staden under helgen.

– På lördag, och framför allt på söndag, hörde jag människor överallt ropa ”det finns ingen polis någonstans, polisen gör ingenting”.

– Jag satt och tittade när en affär plundrades i över en timme. Ingen polis kom. Jag körde runt i min bil och såg andra ställen som plundrades, och jag såg ingen polis någonstans, säger Pfleger.