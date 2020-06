Golfstjärnorna tillbaka – allt du behöver veta

Ingen Tiger Woods, ingen Henrik Stenson – och ingen publik. Men nästan hela världseliten är på plats när PGA-touren gör comeback i Texas den här veckan. Här är vad som gäller inför den första stora golftävlingen efter coronauppehållet.

+ Stjärnorna

Tiger Woods väntar med sin comeback, men generellt verkar golfens världsstjärnor sugna på att börja tävla igen efter att coronapandemin satte stopp för allt spel i mitten av mars. De fem högst rankade spelarna – Rory McIlroy, Brooks Koepka, Jon Rahm, Justin Thomas och Dustin Johnson – peggar alla upp när tävlingen drar i gång på torsdag. Startfältet totalt är det bästa som PGA-touren har haft under hela året.

Världsettan McIlroy planerar att spela tre veckor i rad:

– Det ska bli kul att vara tillbaka och spela. Vi kommer helt klart ta till så många försiktighetsåtgärder som möjligt för att kunna tävla på touren igen, men jag tycker att PGA-touren har en robust plan, sade han enligt Golf Channel.

+ Svenskarna

Henrik Stenson är hemma i Sverige med familjen, men Henrik Norlander och Alex Norén ser till att det ändå blir blågul representation på Colonial Country Club. Det var för övrigt på samma bana som tidernas största svenska golfstjärna – Annika Sörenstam – utmanade männen på PGA-touren för 17 år sedan.

+ Testningen

Att spelare, caddies och övrig personal testas för covid-19 är en av hörnstenarna för att kunna få i gång PGA-touren igen. Tre testenheter ska finnas på plats i god tid före tävlingarna för att testa alla vid ankomst. Svaren ska ges inom två till fyra timmar, skriver Golf Channel, som uppger att touren kommer att administrera cirka 400 tester varje vecka.

+ Spelschemat

Säsongsupplägget har ändrats rejält när tävlingar har ställts in och flyttats. Inledningsvis väntar fyra tävlingar utan publik: Charles Schwab Challenge (11–14 juni i Fort Worth, Texas), RBC Heritage (18–21 juni i Hilton Head, South Carolina), Travelers Championship (25–28 juni Cromwell, Connecticut) och Rocket Mortgage Classic (2–5 juli i Detroit, Michigan).

+ Världsrankningen

Efter att ha varit fryst sedan i mars öppnas den upp igen från och med den här veckan. Detta trots att till exempel Europatouren inte planerar att vara tillbaka förrän om drygt en månad.

+ Publiken

Åskådarna på PGA-touren kan vara tillbaka i The Memorial Tournament i Dublin, Ohio, 16–19 juli. Statens guvernör har gett klartecken för att tillåta publik och Golf Channel rapporterar att upp till 8 000 åskådare kan tillåtas på Muirfield Village, vilket i så fall skulle motsvara cirka 20 procent av banans normala kapacitet. Åskådarna uppmanas använda munskydd och temperaturkontroll ska göras både vid entrén och ute på banan.

+ Frågan

Hur blir det med Ryder Cup? Det är mångas undran när herrgolfen nu är tillbaka. USA och Europa ska mötas på Whistling Straits i Wisconsin (25–27 september), men frågan är om Ryder Cup – där publiken spelar en större roll än i vanliga golftävlingar – blir av om man inte kan tillåta fans på banan. Ett besked väntas senare i juni.

+ Majortävlingarna

British Open har ställts in helt, men övriga tre har skjutits fram och ska förhoppningsvis avgöras senare i år. Först ut blir i så fall PGA-mästerskapet (6–9 augusti i San Francisco, Kalifornien), följt av US Open (17–20 september i Mamaroneck, New York) och US Masters (12–15 november i Augusta, Georgia).