Historien om Hillary utan Bill Clinton är mycket mer än en härlig fantasi

Maria G Francke har svårt att släppa Curtis Sittenfelds roman ”Rodham”.

Curtis Sittenfeld Rodham. Översättning: Marianne Mattsson. Wahlström & Widstrand.

Redan efter bara några månader blir Hillary varse att Bill har svårigheter med att hålla gylfen stängd. Det blir en chock för henne. De hade ju redan börjat planera för ett liv tillsammans. ”Jag är en kåt jävel, och ibland kan jag inte styra mig”, förklarar Bill och detta är alltså vad Hillary har att förhålla sig till.

Bill bedyrar att hon är hans livs kärlek, och hon känner på sig att han är hennes, så de fortsätter tillsammans. Men trots allt tackar hon nej när han friar. Två gånger. (I verkligheten tackade hon ja den tredje gången.) Han kallar henne självgod och hävdar att hon har absurda förväntningar på honom. Det är där, ungefär en tredjedel in, i Curtis Sittenfelds roman ”Rodham” som jag börjar få svårt att släppa boken – den är en riktig bladvändare. Och glädjande nog är den mer än så.

Curtis Sittenfeld har grottat ner sig i amerikansk politik och dess huvudspelare tidigare. I ”Presidentens hustru” från 2008 lät hon Laura Bush skildra livet med George W Bush. Nu tar författaren ett steg till och skapar en parallell värld i vilken hon uppfinner en, jämfört med originalet, snarlik men ändå tydligt ny version av Hillary Rodham. Så här hade hennes liv och karriär kunnat bli om hon inte gift sig med Bill Clinton och blivit presidenthustru. Och så här hade hon kunnat påverka världen.

Verkligheten är i allra högsta grad inbakad, i stort och i smått. Joe Biden finns. Barack Obama finns. Sexismen och rasismen i politiken och övriga världen finns. Framför allt: Bill Clinton finns.

Boken kretsar kring Hillary, men Bill är hela tiden närvarande, även när han är frånvarande. Decennier efter att de två gått åt skilda håll jämför Hillary alla män hon träffar med honom, och gång på gång korsas hennes och Bills vägar när de tar olika vägar mot den politiska toppen.

Bill Clinton är framgångsrik affärsman, och har fortfarande svårt att behålla byxorna på. En stenrik fuckboy med siktet inställt på presidentposten, och sexskandalerna fäster liksom inte på honom. Hillary Rodham är mer sårbar, som kvinna är hon tvungen att vara mer än perfekt för att slå sig fram. Staben hon har omkring sig putsar ihärdigt på hennes image och hon är hela tiden på sin vakt – hon måste vara superstark, men inte för stark.

Och ja, just det – Donald Trump. Om han hade varit helt igenom en produkt av författarens hjärna hade han verkat för osannolik, alltför...påhittad. Men Sittenfeld har fångat hans buffliga attityd, hans kvinnohat och hans rasism perfekt och det är med förfäran jag inser att ja, Trump finns.

”Rodham” är en härlig och inspirerande fantasi, men också en skarp kommentar. Att boken kommer ut bara några månader före det amerikanska valet (den gavs ut i USA häromveckan) är knappast en slump. Sittenfeld tillåter sig att hullra och bullra i historien så som det passar henne och hon gör det så skickligt att det snart blir oviktigt vad som hänt på riktigt och vad som är fiktion.

Avstampet görs 1969, när Hillary ännu är tonåring, och vi får följa huvudpersonen nästan ända fram till idag. I ett långt parti korsklipper Sittenfeld mellan olika år, korta glimtar fram och tillbaka. Det hjälper till att spegla Hillarys inre kaos som uppstår av försakelser, undertryckt vrede, oförlöst kärleksliv.

Hillary Rodham värjer sig in i det längsta från att göra politisk karriär. Utan att avslöja för mycket – det finns ju ändå ett visst spänningsmoment i boken – går det inte jättedåligt för henne. Det amerikanska valsystemet kan vara svårt att greppa men den realistiska skildringen av alla turer står inte i vägen för hur Hillary träder fram som människa. Curtis Sittenfeld gestaltar ingående men respektfullt hur mycket Hillary får offra, hur absurd hennes tillvaro blir i samma sekund som hon bestämmer sig för att satsa allt. Vi leds ända in i Hillarys hem, in i hennes psyke, in på hennes nakna kropp.

Upplägget är oerhört smart, och slutet högst tillfredsställande. Romanen torde vara rena terapisessionen för den som önskar sig ett America som är great på ett annat sätt än idag. Faktum är att den här historien är mer trovärdig än verkligheten. Vilket ju är smått deprimerande, när jag tänker efter.