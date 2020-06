Fyra unghästar galopperade fram till Katarina Hedenquist och stötte till henne så att hon föll och slog huvudet. Nu sätter kommunen lås på hagen.

– Jag fick en smäll så att jag flög. Det handlar om hästkrafter, säger hon.

Katarina Hedenquist, 82 år, vill uppmana andra att vara försiktiga.

– Jag slog mig illa, men kunde ha varit ett paket nu. Jag fick ett ordentligt hål i huvudet och blödde förskräckligt.

Allt började som en helt vanlig promenad lördagen den 30 maj.

– Det är en stor hästhage parallellt med Höje å. Där har jag gått tidigare och hästarna har kommit och nosat någon gång.

Hon minns att hon såg två hästar längre bort.

– Jag vet att jag tänkte om hästarna som sprang och lekte på andra sidan ån att ”det är bra att det är där de springer”. Så plötsligt kom det fyra andra galopperande.

Flera nyfikna unghästar var alldeles inpå och Katarina Hedenquist hann aldrig bli rädd.

– Plötsligt låg jag där på marken. Jag skulle resa mig upp och fick hjälp med det. Jag tappade aldrig medvetandet, det tror jag inte.

Det fanns flera personer i närheten som såg vad som hände och hjälpte henne upp. Hon blödde från huvudet. Ambulans larmades och på sjukhuset fick hon sys. Hon kom hem igen på natten efter några timmars observation.

– Nu har de satt upp en lapp om att man ska vara försiktig och gå runt hagen om man inte kan hantera hästar. Jag undrar vem som kan hantera fyra glada unghästar som kommer galopperande, säger Katarina Hedenquist.

Det sitter informationslappar vid hästhagen men under onsdagen ska den stängas.

– På grund av synpunkter från allmänheten och efter rapporterade incidenter har vi beslutat att stänga grindarna in till hästhagen under juni och augusti månad. Hästarna kommer att flyttas från betesmarken under juli och då kommer grindarna att åter vara öppna, säger Peter Johnsen, naturvårdsbiolog.

Han hänvisar till en stig som går runt hagen. Samtidigt är det många som uppskattar hästarna i hagen och något beslut om att ta bort dem permanent har inte fattats.

– Betesdriften är viktig för att bevara det fina kulturlandskapet och är svår att ersätta med maskinell slåtter och liknande åtgärder, säger Peter Johnsen.

Ytterligare stadsutbyggnad är inte på gång för friluftsområdet där hästhagen ingår.

– Det är planer på gång när det gäller den västra delen av borggården, alltså den delen som ligger söder om Höje å. När det gäller rekreationsområdet så är diskussionen om det ska ingå i naturreservatet eller inte, säger Klas Svanberg (M), ordförande i byggnadsnämnden.