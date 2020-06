Persbrandt spelar i ”Eurovision”-komedi

När filmen ”Eurovision song contest: The story of Fire Saga” har premiär på Netflix den 26 juni kommer ett, för de flesta, bekant ansikte att synas jämte huvudrollsinnehavarna Will Ferrell och Rachel McAdams: Mikael Persbrandt.

Den svenske skådespelaren gör rollen som Victor Karlsson, chef för den isländska centralbanken.

”Det är en stor glädje att få ansluta till den fantastiska ensemblen för att spela den vidrige Viktor Karlsson i denna saga om det fantastiska Eurovision-universumet”, säger Persbrandt i ett pressmeddelande.

Ferrell och McAdams spelar de isländska artisterna Lars Erickssong och Sigrit Ericksdottir vars mål är att kamma hem segern i Eurovision Song Contest. Den forne James Bond-skådespelaren Pierce Brosnan och Dan Stevens (”Downton Abbey”) har också roller i filmen, som regisseras av David Dobkin (”Wedding crashers”, ”Shanghai knights”).