Dags för Contes stormöte om ekonomin

Ett kritiserat möte, sammankallat av Italiens premiärminister Giuseppe Conte, inleds i dag. Planen är att han tillsammans med bland annat EU-ledare ska försöka komma fram till hur landets ekonomi ska kunna väckas till liv igen.

Det hastigt organiserade mötet har väckt skarp kritik hos oppositionen. Landets vice premiärminister Matteo Salvini, partiledare för det främlingsfientliga partiet Lega, kommer inte att delta då han anser att mötet är ett pr-jippo för premiärministern.

Italien har drabbats hårt ekonomiskt under covidpandemin, vilket ska avhandlas under mötet där bland annat EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och chefen för Internationella valutafonden (IMF) Kristalina Georgieva ska delta via videouppkoppling, enligt den italienska nyhetsbyrån AGI.

Christine Lagarde, chef för Europeiska centralbanken (ECB), finns med på schemat men har inte bekräftat att hon ska närvara.

Conte meddelade i förra veckan att han ville sammanföra ”landets starkaste krafter” och samla de mest effektiva idéerna för att hjälpa ekonomin efter den omfattande nedstängningen av landet.

I början av veckan skrev Matteo Salvini på Facebook att ”det enda säkra” kring mötet är att det finns en spricka i regeringen.