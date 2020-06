Fakta

Utställningen öppnade på lördagen, och pågår till den 16 maj nästa år.

Den har tidigare visats på Historiska museet i Stockholm.

Besökare kan också ta del av USC Shoah Foundations videoarkiv med över 55 000 vittnesmål från överlevande och vittnen av Förintelsen och andra folkmord.

Utställningen produceras av Historiska museet och Judisk kultur i Sverige i samarbete med USC Shoah Foundation – the Institute for Visual History and Education och the Auschwitz-Birkenau State Museum. Övriga samarbetsparter i projektet är Paideia – the European Institute for Jewish studies in Sweden, Föreningen Förintelsens överlevande i Sverige, Forum för levande historia och Synagogan Adat Jeschurun.