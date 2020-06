Prince-gitarr väntas dra in miljonbelopp

En gitarr som Prince använde under ”Purple Rain”-turnén väntas gå för över en miljon pund (närmare tolv miljoner kronor) när den auktioneras ut nästa vecka, skriver NME. Och det trots att halsen har en skada i övre delen.

Den specialbyggda gitarren, som ingick i en serie med fyra så kallade ”molngitarrer”, användes mellan 1984 och 1985 när artisten spelade in sitt sjätte studioalbum.

– Ägarna till de övriga tre molngitarrerna tänker inte sälja i första taget, så tillfället kommer kanske aldrig tillbaka, säger Martin Nolan vid Julian's Auctions.

Gitarrerna fick sitt namn efter sin speciella ovansida, som var vågformig och molnlik.

Gitarren som nu auktioneras ut användes också under hela ”Parade”-turnén 1986, ”Sign o' The Times”-turnén 1987, och var även den gitarr som Prince främst använde under ”Lovesexy”-turnén. Liknande gitarrer som tillhört Prince har tidigare gått för över sex miljoner kronor.