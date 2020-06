Vad är performancekonst? Är den möjlig att ställa ut? Hur dokumenterar man något så flyktigt som en performance? Och kan man hålla ett verk levande under en hel utställningsperiod?

Lunds konsthall vill ställa och besvara frågorna med sin nya utställning, med konstnärer från Argentina, Sydafrika, Sydkorea och Rumänien.

Utställningen öppnas denna lördag den 13 juni.

Varje lördag framöver framförs sedan levande performance i Konsthallen. Konstnären Mercedes Azpilicueta sitter av coronaskäl hemma i Argentina, men hon har haft intensiv kontakt med koreografen Maria Naidu i Lund.

Maria Naidu har överfört konstnärens performance till de lokalt förankrade artister som ska utföra den i Konsthallen. Det sker vid de tyginstallationer av Mercedes Azpilicueta som visas i Konsthallens entrésal.

– Jag förstår verkligen att folk säger att man ”aktiverar ett verk”, det är vad som händer här, förklarar Maria Naidu entusiastiskt.

Rumänskan Alexandra Pirici vill däremot inte att hennes performancekonst ska dokumenteras. Därför ställer hon inte ut något i Konsthallen, i stället kommer hennes performance att visas i Lund i augusti.

Performance är ett uttryck, en föreställning och en konstform, något som existerar i ögonblicket, här och nu.

– I grunden är performance institutionskritisk, säger Ellen Suneson, som doktorerar på detta fenomen och har skrivit texter till utställningens programbok.

– Det är under revolternas 60-tal som performance får spridning och fäste; en ny konstform som är inte tyngd av patriarkala och koloniala perspektiv. Den är oförenlig med institutionerna och svår att ta in där, men med tiden har ändå institutionerna tagit sig an och visat performancekonst.

Konstnärerna Donna Kukama från Sydafrika och Hwayeon Nam från Sydkorea ställer i Konsthallen framför allt ut i videoform. Olika performances av dem har filmats och visas på skärm.

Bland annat finns här en filmad version av Donna Kukamas tysta demonstration mot hur Kenyas nuvarande politiska ledning kidnappat och omtolkat högtiden som påminner om hur landets medborgare gjorde sig fria från kolonialismen. Hwayeon Nams performancevideor hyllar framför allt Seunghee Choi, en pionjär inom modern koreansk dans.