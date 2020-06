Lund har varit Cykelfrämjandets favorit i flera år. Varje år hyllas kommunen för sina insatser för cyklisterna. Men senaste året har något hänt. Lund har halkat ner på Cyeklfrämjandets ranking. Är detta början på en nedförsbacke för Lund som cykelstad – eller beror det på att Lund redan är tillräckligt bra?

Lund har under flera år placerat sig bland de tre bästa kommunerna i Cykelfrämjandets studie ”kommunvelometer”, som mäter och jämför kommunernas insatser för cykling.

I år hamnar Lund på sjätte plats, medan Uppsala koras till årets cykelfrämjarkommun – för tredje året i följd.

Det är framför allt inom investeringarna för cykelinfrastruktur som Lund tappar, enligt Cykelfrämjandet. Medan andra jämförbara kommuner i snitt investerade 427 kronor per invånare förra året låg Lunds siffror på 370 kronor.

Jan Annerstedt (FNL) är ordförande i tekniska nämnden i Lunds kommun. Han tycker att det är bra att Cykelfrämjandet håller tummen i ögat på Lund och andra kommuner för att underlätta för ökat cyklande.

”Det sporrar oss att bli bättre”, skriver han i ett mejl.

Att Lund tappar i ranking tycker han är ”synd”, men påpekar ändå att Lunds nät av cykelbanor är bland de allra bästa i landet.

”Det borde framgå av mätningen. Vi satsar just nu på cykling till skolor och förskolor. Det ska bli ännu säkrare för barn och föräldrar att välja cykeln framför bilen”.

Karin Svensson Smith (MP), andre vice ordförande i tekniska nämnden, är inte förvånad över att Lund tappar placeringar.

– Vi ser effekten av ett styre som prioriterar parkeringsplatser och bilar framför cykelinvesteringar. Kvintetten har sagt nej till varenda förslag som har med cykel att göra. Och man har inte kommit med en enda idé som underlättar för att fler ska cykla, säger hon och räknar upp några cykelidéer som fått avslag:

Det blev nej till att stödja cykelåkeri som levererar varor till Lundabor i karantän. Förslaget om belysning på cykelvägen mellan Dalby och Lund avslogs. Och för inte så länge sedan skrotades planerna på en cykelväg mellan Stångby och Håstad, där Trafikverket skulle stå för hälften av kostnaderna.

– Jag höll visserligen med om att cykelvägen skulle bli för dyr. Jag föreslog då en lista på andra cykelinvesteringar för att underlätta för den som vill byta bil mot cykel. Även denna idé avslogs.

Hon uppger att en fjärdedel av budgeten för cykelinvesteringar inte har använts, medan budgeten för gator har överskridits.

– Man behöver inte vara Einstein eller disputerad för att förstå vilken effekt det ger ur klimatsynpunkt.

Men det stämmer inte, enligt Jan Annerstedt:

”2019 investerades 28 miljoner i nya cykelvägar, en ökning med 11% från 2018. Det var planerade och kostnadseffektiva investeringar inom budgetramen. Vi skulle ha påbörjat den planerade cykelvägen Stångby-Håstad 2019, men Vägverkets projektering fördröjdes och vägen visade sig senare bli alltför dyr. Ändå utnyttjades 82% av anslaget för nya cykelvägar”.

Lund har många års eftersläpning i gatu- och vägunderhåll, påpekar han i mejlsvaret.

”Detsamma gäller gatuområdet. 108 milj investerades 2019 av en budget på 130 milj. Lund har många års eftersläpning i gatu- och vägunderhåll och fullmäktige har tillfört investeringsmedel för att kompensera för detta senast 2021. Vi jobbar med dessa investeringar samtidigt med förbättringarna av cykelvägarna”.

Enligt Karin Svensson Smith har det politiska styret inte kommit med några cykelfrämjande idéer. Vilka cykelidéer har ni?

”Kvintetten arbetar med cykelväg Lund-Genarp och bättre cykelparkering kring Lund C och vid knutpunkter längs spårvägen. Vi arbetar med en ny prioritering bland cykelvägar i dialog med brukare. Vi undersöker möjligheter att etablera cykelvägar i naturen även för mindre barn, t ex i Skrylle. Vi överväger ett nytt system för fasta cykelpumpar i alla stadsdelar. Under höstens arbete med nytt idrottspolitiskt program kommer även cykelsport i olika former och för olika åldersgrupper att ingå. Vi har i nämnden beslutat om en trafikvecka senare i år på temat ökad säkerhet för alla som cyklar till skola och förskola”.