Tio profiler i Ettan: VM-bronshjälte, landslagsmålvakt och Idol-trea

En svensk VM-bronshjälte, ett gäng allsvenska veteraner och en flickfavorit från Idol.

Ettan Södra drar i gång på söndag den 14 juni. Sveriges tredje högsta liga är känd för att fostra blivande allsvenska stjärnor. Årets serie innehåller också de som redan gjort sig ett namn. Här är tio sköna Ettanprofiler att hålla ögonen på.

John Alvbåge, Lindome

Den 37-årige Göteborgaren har varit målvakt på elitnivå i två decennier – i det svenska landslaget, i fyra allsvenska klubbar, två cypriotiska, en dansk, en norsk och en amerikansk. I år blir det spel i den tredje högsta serien i Sverige för en veteran som inte riktigt vill kalla det att varva ner utan mer ser det som att han inleder en ny karriär där målet är att bli målvaktstränare. Han tänker inte bli vilken dussintränare som helst.

– Förhoppningsvis kan jag bli som Walter Zenga eller Nuno Espírito Santo, sa han tidigare i år till Fotbollskanalen.

Jonas Thern, Värnamo (tränare)

Ett VM-brons och en semifinal i EM. Lägg till 75 landskamper och spel i klubblag som Benfica, Napoli och Roma så förstår man att Jonas Thern är en av de allra största i svensk fotboll. I rollen som tränare har det dock inte regnat titlar och utmärkelser över honom, men han har i högsta grad varit delaktig i svensk talangproduktion. Simon Thern, Victor Claesson, Oscar Hiljemark och Niklas Hult skolades alla i Värnamolag där Jonas Thern var tränare.

Mattias Lindström, Eskilsminne (tränare)

Som spelare hann Mattias Lindström med det mesta. I HIF kunde han under åren titulera sig guldhjälte, svikare och ikon. Han lyckades också med bedriften att som spelare både bli mästare och nedflyttad under en och samma säsong. 40-åringen har sedan ett tag tillbaka spelat sin sista match och återvänder nu från två år i Tvååker till Helsingborg för att leda Eskilsminne från bänken.

Bragi Bergsson, Utsikten

Ettans egen Kevin Walker. Bragi Bergsson slutade trea i Idol för två år sedan och kombinerar sitt bollspel med att vara artist och lärare. Göteborgaren, med isländska rötter har även några säsonger bakom sig i den isländska högstaligan. Under sin tid i isländska IBV delade han bostad med den före detta engelske landslagsmålvakten David James. Deras vägar korsades när den engelska målvaktsprofilen gjorde ett oväntat avslut på sin karriär med en säsong på Island.

Jonas Lantto, Karlskrona

Få personifierar Gefles allsvenska insatser under de tidiga 2000-talet bättre än Jonas Lantto. Det hårda jobbet sätts i första rummet, men det utesluter inte att det också finns lite fart och finess att bjuda på. I brist på titlar och utmärkelser tidigare under den allsvenska karriären passade Jonas Lantto, 33 år, på att norpa åt sig "Division 2:s bästa mittfältare", under 2019 när Karlskrona avancerade till Ettan.

Martin Smedberg-Dalence, Utsikten

Som allsvensk spelare stack Martin Smedberg-Dalence ut med sin känsliga högerfot som bidrog med mycket poäng i både IFK Norrköping och IFK Göteborg. Det är svårt att se att han inte kommer bli en av Ettans allra farligaste på fasta situationer.

Det två senaste åren har 36-åringen varit proffs i Bolivia. Frågan är vad det kan ge för influenser till en spelande assisterande tränare i Utsikten.

Rebin Asaad, Torn

Rebin är mellanbror i en fin fotbollsfamilj från Malmö. Efter lite allsvenskt spel i Hammarby och Halmstad så var Rebin Asaad i fjol med och spelade upp Varberg till högsta serien. I år ska han briljera i Torn med sina känsliga oh kvicka fötter. Lillebror Alan har han sällskap av i Torn. Storebror Nazad lämnade MFF för att bli ungdomsproffs i Udinese och fortsatte sedan som proffs i polska Lodz. I den polska klubben bildade han mittfält med brassestjärna Paulinho, som senare hamnade i Tottenham och Barcelona. Nazad vände hem utbildade sig till läkare och spelade småklubbsfotboll.

Mirza Halvadzic, Lunds BK

24-åringen är talangen som gjorde succé i U17-VM och spelade hem ett historiskt brons till Sverige. Han lämnade tidigt ett stjärnspäckat MFF för IFK Norrköping för att få inkassera allsvensk speltid. Så blev det aldrig även om meritlistan blev ett SM-guld rikare efter två säsonger med ”Peking”. Säsongen i Lunds BK ska bli en nystart för Mirza Halvadzic vars karriär redan innehåller mer än vad vanligtvis en hel trupp i ett division 1-lag brukar få ihop.

Daryl Smylie, Assyriska Turabdin

Nordirländaren, som hade sin juniortid i det engelska storlaget Newcastle United, har spenderat i stort sett hela sitt vuxna fotbollsliv i Småland. Numera vilar ett tungt ansvar på honom att lyfta Jönköpingsuppstickaren Assyriska Turabdin till nya höjder. Som allsvensk spelare minns man den offensive mittfältaren mest från tiden i Kalmar FF och Jönköping Södra.

Noor Zadran, Torn

Den 25-årige Rosengårdskillen har aldrig varit ett namn på den stora fotbollsscenen i Sverige, men är en stor och omtyckt profil i småklubbsvärlden som en tidigare firad målkung i IFK Malmö. För ett och ett halvt år sedan stal han rubrikerna när han satte två mål på de regerande svenska mästarna Malmö FF i en träningsmatch. Då stack han ut som en svårstoppad djupledslöpare.

Noor Zadran har testat på spel i superettan med Landskrona Bois och landslagsspel med Afghanistan.