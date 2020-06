Det ska kosta pengar att parkera bilen på Fridhem, Västervång och Mellanheden. Malmö stad inför både boendeparkering och p-taxa dygnet runt. Även Ribersborg och Rönneholm får dygnet runt-avgift.

Gatukontoret ser över gatuparkeringen i hela Malmö. Detta har lett till boendeparkering i Gamla Limhamn och beslut om boendeparkering i Kirseberg och Rostorp.

Nästa på tur är alltså Fridhem, Västervång – som till mestadels är villaområden – och Mellanheden.

Varför inför Malmö boendeparkering i villaområden?

– Därför att vi ser spridningseffekter som är väldigt tydliga. När vi inför avgifter i flerbostadshus så börjar folk flytta bilarna till villagatorna som är gratis, säger Andreas Schönström, (S), ordförande i tekniska nämnden.

I de områdena får gatorna taxa E, alltså en avgift på 10 kronor per timme under dagarna och 2 kronor under nätter och helger. Samt boendeparkering – 15 kronor per dygn.

Innan beslutet har områdena utretts av gatukontoret.

Det visar sig att nästan alla bilar som parkerar på Fridhem under dagtid – 78 procent – hör hemma någon annanstans. Och de allra flesta hör hemma i stadsdelar i närheten som redan har avgiftsbelagd parkering.

– Befintliga boendeparkeringsområdena Ribersborgs och Fågelbacken har en väldigt hög beläggning som kan göra att bilister söker sig till näraliggande område, säger Malin Melin, handläggare på gatukontoret.

I Friluftsstaden, som ligger både på Fridhem och Västervång, har de boende svårt att hitta gatuparkering där de får stå en längre tid. Med boendeparkering kan bilen stå uppställd under sju dygn.

– Friluftsstaden planerades som en trädgårdsstad, och innan det fanns någon parkeringsnorm, och knappt i någon omfattning bilar, säger Malin Melin.

Västervång har inte några egentliga parkeringsproblem, förutom i Friluftsstaden. Men får Fridhem boendeparkering kommer gatorna i Västervång fyllas med bilar från dem som brukade stå gratis i Fridhem tidigare, enligt utredningen.

Mellanheden används som parkering för människor som arbetspendlar. Dagtid kommer 60 procent av de parkerade från Malmös ytterområden eller andra kommuner.

– Folk ställer sina bilar där och tar bussen till jobbet. Vi tycker att de ska parkera vid sina arbetsplatser i parkeringshus, eller på pendlarparkeringen på Svågertorp, säger Håkan Linner (L), vice ordförande i tekniska nämnden.

På Ribersborg och Rönneholm finns idag boendeparkering enligt Taxa D. Det innebär ingen avgift på nätter och helger. Även där införs dygnet runt taxa.

Sverigedemokraterna och Moderaterna reserverade sig mot hela beslutet om boendeparkering.

– Parkeringen i dessa områden har fungerat under ganska många år, utan att man har behövt ta avgift. Orsaken att man vill ha en avgift, är att man har infört avgift på andra ställen. Det är ett dåligt argument. I stället borde Malmö stad se till att det finns p-platser där flerfamiljshusen finns, säger Håkan Fäldt (M).