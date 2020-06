Efter krispengarna: ”Nu är SAS räddat”

Att den svenska staten nu öppnar för ett större ägande i SAS är ett trendbrott som kan få stora konsekvenser. Klimatkraven som följer pengarna bör gå att uppnå med modernare flygplan, enligt två flyganalytiker.

Fem miljarder från svenska staten, och totalt sett 12,5 miljarder kronor i kapitaltillskott till SAS. Det var kärnan i det regeringen presenterade på måndagsmorgonen.

Hans Jørgen Elnæs, flyganalytiker på Winair, tror att mycket hängde på den svenska staten.

– Den danska staten har länge haft en positiv inställning till luftfart och dess betydelse för dansk ekonomi. Det är därför ingen överraskning att danska staten ville stötta SAS finansiellt. Men dagens nyhet visar att även den svenska staten inser SAS betydelse, säger han.

Elnæs har tidigare värderat SAS likviditetsbehov till mellan åtta och tolv miljarder svenska kronor.

– Jag räknar med att det förhandlas med långivare om att delar av bolagets skulder omvandlas till aktiekapital, säger han.

– Dagens besked är mycket goda nyheter för SAS och jag anser att SAS nu är räddat.

Efter krisen blir SAS ett mindre bolag – men hamnar också i en bättre position, tror han.

– Upp till 5 000 anställda ska sägas upp under kort tid och kollektivavtal omförhandlas för att öka effektiviteten med 15 till 25 procent. Det borde ge SAS en bättre position för framtiden, och redo för en tuffare konkurrens i Skandinavien, säger Hans Jørgen Elnæs.

Svenska staten har under lång tid minskat sitt ägande i SAS, men nu öppnar regeringen för att det kan öka. Det är ett trendbrott, både i Sverige och Europa. Ända sedan 80-talet, då Thatcherregeringen i Storbritannien sålde ut sitt innehav i British Airways, har utvecklingen gått mot minskat statligt innehav inom trafikflyg. Men nu blåser andra vindar.

– Stater går in och stärker sin position under krisen, vilket är intressant eftersom man inte gjort det under tidigare kriser. Men å andra sidan är covid-19 unikt i sammanhanget. Det går inte att hitta någon liknande kris i historien, det skulle vara andra världskriget i så fall, säger Jean-Marie Skoglund, flyganalytiker på Transportstyrelsen.

Nu är Sverige långt ifrån ensamma om att öppna för utökat ägande i flygbolag – och mönstret är motkrav om hårdare klimatarbete.

– Se bara på Air France som får konkreta åtgärder utpekade för sig från franska staten, säger Jean-Marie Skoglund.

För SAS del tror båda analytikerna att det framför allt handlar om vilka maskiner man flyger med.

– Alla äldre flyg fasas ut eller säljs, vilket innebär att SAS flyger med mer miljövänliga, nya modeller, för att uppfylla klimatkraven. Dessutom tror jag att SAS kommer att fokusera mycket på biobränsle, särskilt i Sverige, säger Hans Jørgen Elnæs.

– SAS är inne i en moderniseringsprocess av sin flygplansflotta, men det är väldigt dyrt. Därför bidrar kapitaltillskottet till att stärka och säkerställa SAS möjligheter till fortsatt modering av flygplansflottan, säger Jean-Marie Skoglund.

SAS aktie steg markant efter regeringens besked, men kurvan vände på eftermiddagen och låg vid 16.20-tiden på minus 1,9 procent.