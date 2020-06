"Kör via Helsingborg – 50 km närmare". Så löd den slogan som skulle förmå resenärerna att fortsätta ta färjan i Helsingborg även efter att Öresundsbron öppnat.

Här är historien bakom den legendariska kampanjen.

Så här såg dekalen ut som lobbade för att bilisterna skulle ta färjan istället för Bron. Foto ur Kulturmagasinet/Helsingborgs museers samlingar.

Under några år kring Öresundsbrons öppnade sommaren 2000 syntes kartbilden ovan på många ställen. Vägen till Köpenhamn var rödmarkerad när den gick via Malmö och grön när den gick via Helsingborg. Det framgick också med all önskvärd tydlighet att det var längre att köra via Malmö.