Skånes Djurpark inför restriktioner

Skånes Djurpark begränsar antalet besökare i parken och besökare måste nu förboka sina biljetter. Inga biljetter kommer att säljas i dörren.

Parken skriver att det handlar om att säkra att man kan hålla avstånd och få en bra upplevelse i parken som gäster nu måste förboka sin biljett. Under högsäsongen kommer de 100 första biljetterna att säljas till ett lägre pris, varje dag.

– För att de gäster som kommer till parken ska känna sig trygga under besöket har vi valt att begränsa antalet biljetter per dag. Vi kommer inte längre att sälja biljetter i dörren, utan det är förköpta onlinebiljetter som gäller. Vi vill belöna de gäster som planerar att komma på dagar med bättre kapacitet. Därför kommer vi varje dag under sommaren att sälja de hundra första biljetterna till ett lägre pris, säger Glenn André Viste Bøe, VD på Skånes Djurpark, i ett pressmeddelande.

Skånes Djurpark har fortsatt stort fokus på att skapa trygghet för de familjer som kommer till parken. Runtomkring finns handsprit och informationsskyltar utplacerade, personal som påminner om att hålla avstånd och speciella kösystem till vissa områden. Parken har öppet varje dag.

– Barnen använder friskt handspriten, och det märks att de hört flera gånger att det är viktigt att vara noga med sådana saker just nu. Vi har dessutom tagit till roliga metoder för att skapa avstånd mellan sällskapen, som till exempel en köslinga med gåtor utplacerade med två meters mellanrum vid ingången till Fåret Shaun Land. Där står varje sällskap och klurar på en gåta, med tryggt avstånd till nästa familj, säger Glenn André.

Bland de gäster som besökt parken är det tydligt att besökarna är från närområdet.

– Vi kan se var gästerna kommer ifrån eftersom de bokar sin biljett online, och de som besöker oss är från närområdet. Det är bra att våra gäster respekterar restriktionerna om att inte resa långt från hemmet, säger Glenn André.