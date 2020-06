Fotbollens viktiga frågor – nu tar Uefa beslut

Uefa väntas presentera sin reviderade matchkalender i morgon. En sak är klar: Det blir en sommar som aldrig förr för den som gillar att titta på fotboll utan att ta sig till matchen.

Mängder av nationella serier och cuper spelas under hela sommaren eller stora delar av den. Sedan börjar det om på ny kula i höst.

Då pratar vi om den kontinentala fotbollen med höst-vår-säsong.

För svensk del väntar elitfotbollens programläggare med stor iver på att Uefa ska slå fast vilka datum som gäller för de uppskjutna internationella cuperna, kvalen till nästa säsongs upplagor och vilka datum som viks åt landslagsfotbollen under hösten.

Först då kan ett långtgående allsvenskt program läggas och förbundet får klart för sig om det går att klämma in svenska cupens återstående sju matcher (kvartsfinal till final). Annars måste cupspelet ställas in och AIK får en kvalplats till Europa League såsom fyra i fjolårets allsvenska.

Uefas schemaläggande skulle ha varit klart redan i maj, men den exekutiva kommitténs möte sköts upp några veckor.

Nu ska förbundets tjänstemän ha presenterat lösningar. Via länk samlas Uefas exekutiva kommitté – förbundets beslutande organ – under onsdagen och torsdagen för att fatta en mängd beslut. I den exekutiva kommittén sitter bland andra Svenska fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson och Lars-Christer Olsson, ordförande i Föreningen svensk elitfotboll (Sef) och i European Leagues.

Några viktiga punkter på dagordningen:

+ Herrarnas Champions League och Europa League och damernas Champions League.

De senaste dagarna har uppgifter läckt ut om att Uefa planerar att låta de återstående åttondelsfinalerna spelas på redan utsedda arenor och sedan samla de åtta kvartsfinalisterna för ett slutspel 12–23 augusti i Lissabon. Där avgörs kvartsfinalerna i enkelmöten, semifinalerna i dubbelmöten och finalen spelas den 23 augusti.

En final i Portugal är en het potatis och lär bli politiskt känslig. Istanbul är sedan tidigare utsedd finalvärd. Relationen mellan EU och Turkiet är ansträngd. Mehmet Kasapoglü, idrottsminister i Turkiet, sade i förra veckan att han utgår från att finalen spelas i Istanbul som planerat.

– Vi är säkra på att det kommer goda nyheter den 17 juni, sade Kasapoglü enligt nyhetsbyrån AFP.

Enligt New York Times lutar det åt en kompromiss, att Istanbul fråntas årets final men i stället får värdskapet nästa år.

Gdansk skulle ha arrangerat finalen i Europa League, men uppgifter säger att de återstående matcherna avgörs i Tyskland – och enligt tyska tidningen Bild med Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen och Köln som spelplatser i ett slutspel.

För damerna lär det också bli ett slutspel på en och samma ort och den planerade finalen i Wien blir inte av.

+ Playoff till EM och nytt format för mästerskapet.

EM-slutspelet skulle ha varit i full gång just nu, men sköts fram ett år. Fortfarande är det oklart vilka 24 nationer som deltar. De fyra sista skulle ha kvalat in via ett playoff tidigare i år. Nya datum för playoff ska spikas.

Även playoff-matcherna kan komma att avgöras samlat på neutral plan. Det innebär i så fall att Norge inte möter Serbien i Oslo och får hemmaplansfavör i en eventuell playoff-final.

– Det har jag inte reflekterat över. Det är ju en möjlig lösning om länderna inte kan öppna sina gränser, men jag tror att Uefa väntar lite med att bestämma det, säger Norges förbundskapten Lars Lagerbäck till NTB.

En hel del talar även för att antalet värdstäder i EM reduceras. Uefa-ordföranden Aleksander Ceferin sade i en intervju med beIN Sports att så kan bli fallet.

– Principen är att vi ska spela EM i tolv städer. Om inte är vi redo att göra det i tio, nio eller åtta.

Gruppspelet i Nations League för landslagen ska börja i september. Hur det blir med det ger Uefa svar på under onsdagen. Sverige är i samma grupp som Frankrike, Portugal och Kroatien.