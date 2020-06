Ingen publik – tittarsiffrorna sköt i höjden

Inga supportrar kunde vara på plats när fotbollssäsongen drog i gång – i stället steg tittarsiffrorna i tv explosionsartat, enligt data från Telia. Telia-tittarna ökade med 348 procent jämfört med avspark förra året, och fansen tillbringade sex gånger så lång tid framför tv:n jämfört med tidigare år. Populärast var matchen mellan IFK Göteborg och IF Elfsborg.

Telias siffror visar även att det totala tv-tittandet i Sverige ökade med ungefär fem procent i maj, jämfört med samma månad året innan. Dessutom har företaget sett en ökning av hyrfilm i appen med 15 procent jämfört med året innan. I april var skillnaden ännu större. Då ökade det totala tittandet med tio procent, och hyrfilmstittandet med 30 procent, jämfört med samma månad året dessförinnan.

De populäraste hyrfilmerna under maj, enligt Telia, var ”Star wars: The rise of Skywalker”, ”Jumanji: The next level” och ”Sonic the Hedgehog”. På topplistan över svenska titlar återfinns ”Sune – Best man”, ”Solsidan” och ”Ring mamma!”.