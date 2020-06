Färre linjer på regionbussarnas nuvarande stråk genom östra Malmö, och smidigare resor till Malmö C från orter som saknar tågförbindelse. Det blir några av förändringarna när bussnätet i Malmö görs om de närmsta åren.

När Malmö i framtiden ska få fyra nya MalmöExpress-linjer blir det trängre på gatorna. Redan idag är regionbussarnas sträcka mellan Södervärn och Värnhem hårt trafikerad.

– På Bergsgatan och Amiralsgatan kan det vara bussar som orsakar köer eftersom det ibland kan komma både sex och sju bussar efter varandra, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

Enligt nuvarande tidtabell passerar 79 regionbussar i timmen hållplatsen på Amiralsgatan vid Kungsgatan. Enligt den fördjupande, tioåriga linjenätsutredning som antagits av tekniska nämnden ska antalet falla till mindre än hälften. Även vid andra hållplatser på sträckan minskar antalet bussar kraftigt.

Linje 141 från Svedala och linje 146 från Trelleborg får i framtiden Södervärn som ändhållplats, medan någon av linjerna från Lund – eventuellt linje 131 – föreslås få Värnhemstorget som ändhållplats. Motiveringen är att alla tre orter har tågförbindelser in till centrala Malmö.

Målet har varit att fler orter utan tågförbindelser ska kunna nå Malmö C med regionbuss.

– Centralstationen är vår stora utmaning. Dels eftersom det är trångt där, och dels för att vi har hela exploateringen av Nyhamnen som kommer nu. Om man traditionellt har sett på Malmö centrum som allting innanför kanalen, så kommer Nyhamnen att vara ungefär lika stort åt andra hållet.

SkåneExpressen 1 från Kristianstad och Hörby slutar trafikera Värnhemstorget och kör direkt till Malmö C via Hornsgatan. En ny linje 177 från Staffanstorp får samma sträckning. SkåneExpressen 8 från Sjöbo kommer att gå till Malmö C istället för till Södervärn.

Linje 130 från Lund via Hjärup, Åkarp och Arlöv, samt 132 från Löddeköpinge via Bjärred och Lomma – som snart får Pågatågstrafik – rätas ut så att bussarna kör till Amiralsgatan från Värnhemstorget via Föreningsgatan.

Sedan tidigare är det beslutat att linje 142 från Klågerup/Bara och linje 150 från Vellinge/Tygelsjö slås ihop och får en ny sträckning mellan Hyllie och Värnhem genom västra Malmö via Pildammsvägen och Västra hamnen – utan att passera Södervärn.

När hållplats Triangeln öppnade 2014 flyttades stadsbussarnas linjer från Södra förstadsgatan till Rådmansgatan. Sedan bussarna försvann har flera butiker på Södra förstadsgatan tvingats stänga. Vid Triangeln blir det dessutom platsbrist när ytterligare två MalmöExpress-linjer införs. Hållplatserna där måste därför förlängas.

Men trots butikernas svårigheter blir det inga bussar på Södra förstadsgatan.

– Jag tror egentligen inte det handlar så mycket om bussarna utan det handlar om att människor har ändrat sina konsumtionsmönster. Den stora förändringen är att vi handlar allt mer via nätet.

Han pekar i stället på att handeln kan gynnas av att man utvecklar olika besöksmål i staden. Just nu arbetar man med att få fler människor att passera på Friisgatan mellan Triangeln och Folkets Park.

– Ett sådant stråk där man har två tydliga besöksmål i vardera ände, det gynnar handeln. Och jag tror snarare att det är det man behöver titta på, att utveckla Triangeln och Möllevångstorget, säger Andreas Schönström.