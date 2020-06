Rausing donerar kvarts miljard till cancervård i Skåne

Tetra Pak-arvtagaren Hans Rausing och hans fru Julia donerar en kvarts miljard kronor till förbättrad cancervård i Skåne. En ny klinik inriktad på främst kvinnor och bröstcancer ska byggas på Medicon Village-området i Lund.

Välgörenhetsstiftelsen The Julia and Hans Rausing Trust är en av de största i Storbritannien. Stiftelsen är inriktad på bland annat utbildning och sjukvård. Den uppmärksammades i början av året av prins Charles och har bland annat gjort stora donationer under coronakrisen.