Stopp i tågtrafiken på grund av skadegörelse

Det är stopp i tågtrafiken mellan Tågarp och Billeberga sedan kl. 00.20 meddelar Trafikverket på sin hemsida.

Orsaken är en skadegörelse. Det är oklart vad som förstörts. Tågstationer som påverkas är: Tågarp, Billeberga, Helsingborg C, Lund C, Burlöv, Eslöv, Gantofta, Ramlösa, Hyllie, Hjärup, Malmö C, Marieholm, Oxie, Rydsgård, Svedala, Skurup, Stångby, Svarte, Svågertorp / Malmö Syd, Teckomatorp, Triangeln, Vallåkra, Åkarp, Örtofta och Ystad.