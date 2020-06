Lindome klassen bättre än Lunds BK

Med premiärseger i ryggen åkte Lunds BK till Lindome med gott självförtroende, men fick möta ett motstånd några steg bättre än Qviding. Efter en svag första halvlek spelade gästerna upp sig i andra, men fick till slut ändå se sig besegrat med 2–1 efter att samtliga mål kommit i mitten av andra halvlek.

Lindome började matchen klart bäst. Ett spelskickligt hemmalag kontrollerade hela första halvlek, dock utan att få med sig mer än 0–0.

– Vi var relativt välorganiserade, men lyckades inte etablera ett eget anfallsspel, konstaterade Anders Grimberg, tränare i Lunds BK.

I andra halvlek fick gästerna luft under vingarna när man kröp högre upp i banan för att vinna boll. Två omställningar skulle dock sabotera kvällen. I 57:e minuten tvingades målvakten Mathias Nilsson fälla en Lindomespelare på väg förbi efter en kontring och straffen förvaltades säkert till 1–0 precis när Lunds BK var på väg in i matchen på riktigt. I 69:e minuten, just efter att Lunds BK själva kvitterat på straff genom Jesper Rindmo, kom nästa omställning – som kom att avgöra matchen.

– Vi hade ändå kläm på dem och Lindome är ett väldigt bra lag, det visste vi. Vi tar med oss att vi kunde komma igen efter en svag halvlek och att vi när vi ligger rätt och är modiga och gör det vi ska, då blir det bra, menade Anders Grimberg, som går en ny chans att revanschera sig redan på söndag då Lunds BK möter Linköping.