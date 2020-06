91 skånska kulturaktörer får regeringens krisstöd

Rockbandet Bob hund, biografen Röda kvarn och musikfestivalen Backyard sessions får krisstöd för evenemang som har ställts in eller skjutits upp på grund av covid-19. Totalt 91 skånska kulturaktörer får ta del av stödet. Mest pengar, 1,87 miljoner kronor, får Nöjesteaternägaren Julius Malmströms produktionsbolag som under våren tvingades ställa in tre turnéer.

– Hela koncernen påverkas på så sätt att det ger oss ett litet andrum. Vi har sökt stöd för kostnader vi redan har haft. Vi har sakta men säkert ätit upp den buffert vi hade och börjat räkna på när pengarna skulle ta slut. De här 1,8 miljonerna ger oss någon månad till och lite muskler för att ta tag i hösten. Problemet är bara att vi inte vet hur hösten ser ut, säger Emelie Löfmark på Julius production.