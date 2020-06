Kim Kardashian blir med podcast på Spotify

Realitystjärnan Kim Kardashian West har gjort en överenskommelse med svenska Spotify om att vara värd för en podcast på plattformen. Det uppger en av hennes representanter, enligt Reuters.

Podcasten ska vara inriktad på att reformera rättväsendet och är sammankopplad med Kim Kardashian Wests arbete med The Innocence Project, en organisation som kämpar mot felaktiga domar.

Kim Kardashian är främst känd för att utveckla skönhetsprodukter och för sin medverkan i realityserien ”Keeping up with the Kardashians”, men började intressera sig för rättsväsendet efter att ha hjälpt till i ett fall för att få två kvinnor frisläppta från fängelset. Nu studerar hon även juridik i Kalifornien.

Spotify har på senare tid investerat för att locka stora namn till sin podcast-plattform, och över 700 000 poddar är kopplade till den.