Efter 15 raka år i högstaligan drar Svedala volley sig ur elitserien.

– Det är av ekonomiska skäl. Vi får inte ihop ekonomin så att vi kan göra en vettig satsning på det hela, säger klubbens ordförande Thomas Andersson.

Svedala volley har haft det ansträngt ekonomiskt under flera år. Den pågående coronakrisen blev knäcken. På grund av pandemin ställdes klubbens planerade arrangemang under våren in. Arrangemang där klubben i vanliga fall drar in en stor del av sina pengar.