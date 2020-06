Bada året runt för hälsans skull

Fakta

Holländska forskare ville testa om kallt vatten påverkade immunförsvaret. De delade upp 3 018 personer i en kontrollgrupp och en experimentgrupp. Under tre månader skulle experimentgruppen duscha kallt eller avsluta en dusch med kallt vatten. Studien visade en minskning på 29 procent av sjukfrånvaron från arbetet för dem som duschade kallt. Om personerna även var fysiskt aktiva blev minskningen hela 54 procent.

En teori om varför bad gör gott för hälsan är att lymfsystemet aktiveras. Lymfsystemet är ett nätverk av kärl som finns i hela kroppen och fungerar som ett reningssystem. Det rensar ut bakterier, slaggprodukter och mikrober från cellerna. Det är beroende av muskelsammandragningar för att pumpa runt vätskan i systemet. När vi utsätts för kallt vatten dras lymfkärlen ihop och systemet spolas. Detta triggar immunsystemets vita blodceller att förstöra oönskade substanser i lymfvätskan.

Källor: Boken ”Wild swimming – bada för livet” (Roos & Tegnér, 2019), tidskriften Forskning och framsteg samt den vetenskapliga artikeln "The effect of cold showering on health and work: A randomized controlled trial” (2018) av Geert Buijze, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.